VLOG: Desi gaat opzoek naar haar talent voor sjoelen

WERVERSHOOF - Het duurt nog even, maar over minder dan tachtig dagen is het alweer Kerst. Bij dit soort familiegelegenheden komt bij Desi altijd de sjoelbak op tafel. Om dit jaar iets meer punten te halen, is oefening nodig. En waar kan dit nou beter dan bij de sjoelvereniging De Korenaar in Wervershoof.

Een gezellige drukte in de Schoof in Wervershoof, waar elke week fanatiek wordt gesjoeld. "Het voordeel is dat zo'n bak al twee meter lang is, dus met die 1,5 meter komt het wel goed", vertelt voorzitter Max Louter. De club bestaat uit 32 enthousiaste leden, waarvan drie mannen. "Vandaag ben ik met mijn harem, de andere mannen zijn er niet", aldus Max.

Fanatieke en gezellige club

Na elke beurt de handen ontsmetten en het op afstand blijven van elkaar hebben er voor gezorgd dat de sjoelmiddag door kan gaan. De leden zijn fanatiek, maar: "We doen het ook voor ons plezier" vertelt een van de leden aan Desi. Er wordt gesjoeld op originele wedstrijdbakken, die door de plaatselijke middenstand zijn gesponsord.

Desi ging op bezoek om haar vaardigheden wat op te schroeven en dat was hard nodig, bleek na het eerste potje. "De kunst is om niet te hard te gooien", luidde het advies. Hoe Desi wordt klaargestoomd voor de Kerst? Dat zie je in de video: