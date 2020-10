Teststraat Zaandam krijgt permanente bewaking na agressie tegen medewerkers

Hamming wil dan ook graag een oproep doen aan de mensen die zich laten testen: "Gedraag je. Deze mensen staan hier in belang van onze gezondheid. Ze doen dit werk niet zonder enig risico is, want ze komen in contact met mensen die corona hebben. Wat ik echt vraag is: 'gedraag je gewoon.' We weten dat het voor iedereen moeilijk is. Heb respect voor deze mensen."

De politie laat weten dat ze niet op de hoogte zijn van een agressief incident in de teststraat in Zaandam en dat de gemeente op eigen initiatief beveiligers heeft ingehuurd.

Tweede teststraat in Zaandam

Het aantal besmetting in de regio loopt snel op. Volgens de laatste cijfers van de GGD zijn er op dit moment zijn er in totaal 2945 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Er wordt op dit moment gekeken of er een tweede teststraat geopend kan worden in Zaandam Noord.

Hamming maakt zich zorgen over de toenemende coronabesmettingen in de regio Zaanstreek-Waterland. "De ziekenhuizen in Nederland lopen vol. Dat geldt zeker ook in onze regio. Bij het Zaans Medisch Centrum en de Dijklander Ziekenhuizen moet men met man en macht werken. Het Zaans Medisch Centrum heeft gevraagd om de hulp van Defensie om het werk te kunnen blijven doen. Dat is niet voor niets."