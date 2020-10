Telstar sterkhouder Benamar over afgeketste droomtransfer: "Had een hele mooie stap geweest"

Anthony Berenstein trainde na lang blessureleed weer met de groep mee en ook de langer geblesseerde Kick Groot was weer op het veld te zien. De laatstgenoemde trainde samen met Vincent Regeling, nog wel apart van de groep. Regeling verliet in de 3-0 verloren uitwedstrijd tegen Jong PSV geblesseerd het veld, maar zijn blessure valt mee.

Benamar

De meest opvallende naam op het trainingsveld bij Telstar was die van Benaissa Benamar. De verdediger leek afgelopen week een transfer te maken naar het Italiaanse Sassuolo, maar dat ging op het laatste moment niet door. Er was een persoonlijk akkoord en ook de clubs waren eruit, maar de Serie A-club zag op het laatste moment een uitgaande transfer geannuleerd worden, waardoor het aantrekken van Benamar overbodig was.

Jonker gaf hem woensdag een dag vrij om de teleurstelling te verwerken, maar gisteren en vandaag trainde hij weer met de groep mee. Voor de camera van NH Sport reageerde Benamar op zijn afgeketste transfer: "Een speler zou verkocht worden aan Fulham maar op het laatste moment gebeurde er iets waardoor het toch niet rond kwam", aldus de centrale verdediger.

Telstar - TOP Oss begint zaterdagavond om 21.00 uur.