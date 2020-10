Nieuw wooncomplex arbeidsmigranten stap dichterbij: "Eerst het plan, dan de locatie"

WEST-FRIESLAND - Het plan om nieuwe huisvesting te bouwen voor arbeidsmigranten in West-Friesland vordert gestaag. Dat zegt voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep Hans Huibers tegen WEEFF. "Ik krijg veel positieve reacties vanuit de gemeenten, maar het duurt nog wel even voordat we een geschikte locatie hebben en kunnen bouwen."

De Westfriese Bedrijvengroep diende in juli een plan in voor een nieuw wooncomplex, dat zo'n tweeduizend arbeidsmigranten moet huisvesten. Daardoor kunnen zo'n 200 huizen in de regio teruggegeven worden aan de inwoners uit West-Friesland.

Huibers mocht zijn plan eerder toelichten aan de zeven burgemeesters van West-Friesland, die een regierol hebben in de aanpak van het plan. Afgelopen week presenteerde hij het plan van een nieuw wooncomplex aan de wethouders van de zeven gemeenten.

"Tot nu toe krijgen we veel begrip en waardering voor onze aanpak", legt Huibers uit. "Maar we zijn er nog lang niet. Dit is pas de eerste stap, waarbij we alle burgemeesters, wethouders en raadsleden van de zeven gemeenten ons plan 'Please in my Back Yard' presenteren."

Andersom aangepakt

Waar bij andere projecten eerst wordt gesproken over de locatie en daarna pas over de inhoud, koos Huibers er met de Westfriese Bedrijvengroep voor om dit om te draaien. "Dit deden we om verwarring te voorkomen. We wilden bewust eerst de inhoud van dit plan bespreken, en het daarna pas hebben over de locatie van het nieuwe wooncomplex."

Huibers geeft aan dat als er eerst een locatie overlegd is, dat er weerstand kan ontstaan bij de omwonenden. Ook kan het problemen geven bij de ruimtelijke ordening van een gemeente.