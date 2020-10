Schendelaar blij met oproep Jong Oranje: "Het kan alleen maar mooier worden"

VELSEN-ZUID - Jasper Schendelaar werd verrast door zijn selectie voor Jong Oranje. "Het is alleen maar mooi dat ik in een vrij korte tijd deze stappen kan maken. Wat hierna volgt, kan alleen maar mooier worden", laat de Telstar-goalie weten.

De doelman is opgeroepen als de vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow. Schendelaar verwacht niet direct mee te spelen tegen Jong Cyprus. "Uiteindelijk bepaalt de trainer dat. Als hij (Erwin van de Looi red.) besluit om mij op te stellen, ben ik er klaar voor."

De 20-jarige Alkmaarder is nog niet bezig met het 'grote' Oranje. "Ik denk dat ik eerst maar stap voor stap moet doen en dit is de eerste stap. Langzamerhand wil ik mij doorontwikkelen, dan kijken we waar het schip strandt."

Ontwikkeling

Over het algemeen is Schendelaar tevreden met zijn seizoen. "Alleen de laatste wedstrijd tegen PSV was ik niet blij met mijn eigen spel. Dat gold voor het hele team. Al met al ben ik gewoon tevreden over hoe het nu gaat. Vooral over mijn ontwikkeling, want ik merk dat ik stappen maak."