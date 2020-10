Gooise ouderen vinden duofiets een groot succes: "Zo kom je nog eens ergens"

NEDERHORST DEN BERG - De duofiets is niet meer weg te denken uit zorginstelling De Kuijer. Fietsen naar het strand of even langs familie: de mogelijkheden zijn eindeloos. Toch kan de fiets door een tekort aan vrijwilligers niet naar hartenlust gebruikt worden.

Tijdens de lockdown was de fiets onmisbaar. Familie kon niet op bezoek komen, dus de bewoners van De Kuijer hadden des te meer afleiding nodig. En waar vind je die nou beter dan in de frisse buitenlucht. Ook nu, na de lockdown, kan de duofiets nog veelvuldig worden gebruikt door een paar kleine aanpassingen. Een tussenscherm vonden de verzorgers te onpersoonlijk, dus het moest een mondkapje worden.

Vlak voor de zomer ontving de overkoepelende zorginstelling Amaris een duofiets. Maar één fiets is niet genoeg voor alle vestigingen, gezien de populariteit van het vervoermiddel. Gelukkig kon locatie De Kuijer een eigen fiets aanschaffen na giften van externe partijen. "Het is een klap geld, maar het is absoluut een investering. De fiets gaat hartstikke lang mee en zorgt voor zoveel plezier", aldus verzorger Davina Enters.

"We maken uitstapjes naar het strand en soms gaan we ook langs familie. Dat is zo waardevol voor zowel onze bewoners als voor hun familie. Sommigen zijn al in geen jaren meer thuis geweest", vertelt Davina.

Grapjes

Zij en bewoonster Mevrouw Sirre gaan regelmatig op pad en hebben de allergrootste lol onderweg. "We kletsen, we lachen, we maken grapjes, we komen bekenden en onbekenden tegen". Dat het fietsen niet alleen bijdraagt aan de fysieke gesteldheid, maar juist ook de mentale, kan Davina alleen maar beamen.

Helaas kunnen er niet zoveel fietsrondjes plaatsvinden als gewenst. "Jammer genoeg kan Davina niet altijd met mij fietsen, doordat ze lange werkdagen maakt en tijd er dan bij inschiet.", vertelt Mevrouw Sirre teleurgesteld. Toch koesteren de twee hun momenten samen in de buitenlucht.

Davina roept anderen op om te komen fietsen met de bewoners: "Al is het maar een uurtje! Je maakt zo'n groot verschil voor deze mensen en het is ook nog eens hartstikke gezellig!".