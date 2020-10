Conducteur mishandeld en bedreigd op station Spaarnwoude, vier mannen aangehouden

SPAARNWOUDE - Een NS-conducteur is gisteravond op het station Spaarnwoude mishandeld door meerdere personen. De conducteur werd in zijn gezicht gespuugd, geslagen en kreeg een kopstoot. Vier mannen zijn aangehouden voor de mishandeling.

Gisteravond sprak de conducteur vier personen aan in de trein. Ze droegen geen mondkapje en hadden geen vervoersbewijs. De 28-jarige conducteur vroeg de vier daarom om op het volgende station uit te stappen. Toen de de conducteur weg wilde lopen, blokkeerden het viertal het gangpad en spuugde een van hen de conducteur in het gezicht.

Op station Spaarnwoude stapten de vier mannen uit en leken in eerste instantie weg te lopen, maar drie van de vier keerden terug naar het perron en sloegen de conducteur. Een van hen gaf zelfs een kopstoot. Ook bedreigden ze de conducteur tijdens de mishandeling.

De politie zag kort daarop vier personen op de Robert Nurksweg in Spaarnwoude lopen die aan het signalement voldeden. Drie Amsterdammers van 17, 18 en 23 jaar en een 18-jarige man uit Voorst zijn aangehouden en op het bureau verhoord.

Vreselijk

In een reactie laat de NS weten dat de conducteur 'licht letsel' heeft en aangifte heeft gedaan van de mishandeling. "We vinden het natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is", zegt een woordvoerder van de NS.

Het is de tweede keer deze week dat een medewerker van een vervoersbedrijf wordt mishandeld. Afgelopen dinsdag werd een buschauffeur van de GVB in Amsterdam mishandeld toen hij een reiziger aansprak op het dragen van een mondkapje.