Special over Nick van der Velden: "Trainer zijn is wel even wennen"

WIJDEWORMER - Hij liep al een tijdje stage bij AZ maar sinds een paar maanden is hij echt weer helemaal terug. Nick van der Velden is sinds dit seizoen hoofdtrainer van AZ onder 14, en dat bekent dat hij na een lange profcarrière definitief voetballer af is.

"Ja het is wel even wennen", zegt Van Der Velden over de overstap. "Ik was gewend om iedere dag op het veld te staan om te trainen en wedstrijden te spelen en nu doe ik dat niet meer. Nu ben ik met het trainersvak bezig en dat is toch een andere manier van beleven denk ik. Maar ik vind het wel heel leuk."

"Ik maakte pas op 21-jarige leeftijd mijn debuut. En vier, vijf jaar later win je dan de Eredivisie. Het was gewoon een soort droom."

Nick van der Velden ging in 2008 als speler van FC Dordrecht naar AZ, en in dat seizoen werd hij meteen kampioen van de Eredivisie met de Alkmaarders. "Ja, dat was mooi. Echt mooi. Die ontlading op dat moment, iedereen ging los en de champagneflessen gingen open. Het was echt uniek. Er stonden volgens mij een paar duizend mensen buiten. Dat was fantastisch. Het ging helemaal los. Mooi man."

Het kampioenschap is uiteraard het hoogtepunt in de carrière van de middenvelder. "Het kampioenschap heeft echt veel voor me betekend. Ik was al wat op leeftijd want ik maakte pas op 21-jarige leeftijd mijn debuut. En vier, vijf jaar later win je dan de Eredivisie. Het was gewoon een soort droom waar ik in zat."