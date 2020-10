Bloemenhandel in de lift: Heemskerkse kwekers na crisis nu 'dik tevreden'

Ook kweker Bart Pletting, verbonden aan hetzelfde collectief, spreekt over zonnige vooruitzichten. Zelf verkoopt hij de crocosmia, 'een gladioolachtige bloem'. "De prijzen zitten in de lift, dat kan je goed merken. Ik kan niet voor iedereen spreken, maar die geluiden hoor ik ook om mij heen, het gaat nu gewoon erg goed."

In het Heemskerkse tuinbouwgebied werken volgens kwekerscollectief Uit Heemserk tussen de duizend en vijftienhonderd mensen, verdeeld over meer dan zestig agrarische bedrijven.

In het voorjaar maakte gepieker nog bezit van hem, maar inmiddels kan de Heemskerkse kweker Bert Verduin terugkijken op 'een hele goede zomer'. "Het gaat boven verwachting goed, dat klopt", klinkt hij goed gemutst. "In het voorjaar waren we nog erg somber over de toekomst. De omzet voor dit jaar zullen we niet meer goedmaken, maar over de afzet en de propere prijzen van de laatste maanden, ben ik gewoon dik tevreden. En dat hadden we niet verwacht."

Bloemenveiling Royal Flora Holland

Het positieve sentiment in het Heemskerkse tuinbouwgebied kan Michel van Schie, woordvoerder bij bloemenveiling Royal Flora Holland in Aalsmeer, goed begrijpen. "Zo rond eind mei ging het al een stuk beter. En in Juni hadden we een hele goede maand, beter zelfs dan vorig jaar. Op een kleine dip in augustus na - vermoedelijk door het mooie zomerweer - zien we dat ook in september terug, met goede prijzen waar de kwekers van profiteren."





En dat is volgens Van Schie onder meer te verklaren, doordat er minder aanvoer is op de markt. "Vanuit Afrika zijn er problemen met de logistiek, zo vliegen er minder passagiersvliegtuigen deze kant op. Daar worden ook veel bloemen mee vervoerd, zoals rozen vanuit Kenia. Kwekers die hun productie goed op orde hebben profiteren nu. Er is nu gewoon veel vraag."





De gemiddelde prijs op de bloemenveiling steeg in september 2020 met 24,5 procent, ten opzichte van 2019. (Bron. Royal Flora Holland)