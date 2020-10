Alle Sintintochten regio Haarlem afgelast

Al lange tijd was duidelijk dat de traditionele intochten niet goed samengaan met het naleven van de coronaregels. Toch hielden verschillende gemeenten een slag om de arm en zochten naar een manier om op een verantwoorde wijze een aangepaste intocht op te tuigen.

Heemstede

Gemeente Heemstede laat nu weten dat dit niet gelukt is. Burgemeester Nienhuis heeft in overleg met het Sint-comité en de Veiligheidsregio besloten dat er geen manier is om de intocht veilig te organiseren. Wel wordt de mogelijheid onderzocht om "iets digitaals te ontwikkelen of op te roepen om achter het raam een mooie tekening of sinterklaaspop of foto op te hangen en een foto te posten."

Bloemendaal

Ook de Bloemendaalse burgemeester, Elbert Roest laat op Facebook weten dat na overleg is besloten de intocht definitief af te blazen. De burgemeester zegt dat er wel wordt gekeken naar kleinschalige activiteiten, bijvoorbeeld in scholen of winkelgebieden, waarbij de coronaregels na te leven zijn.

Haarlem

In Haarlem wordt al lange tijd gewerkt aan een alternatieve intocht. Er zijn ver gevorderde plannen voor een digitale versie van de aankomst van Sinterklaas in de stad in samenwerking met lokale en regionale media. Maar door de aangescherpte coronamaatregelen is nog steeds niet duidelijk of dit alternatief wel kan doorgaan. Volgende week hoopt het Sint-comité hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Zandvoort

Zandvoort besloot drie weken geleden al de stekker uit de intocht te trekken. Ook daar wil men op zoek naar een alternatief voor de intocht die gepland stond voor 15 november.