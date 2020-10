Haarlemse Kerstmarkt gaat dit jaar niet door

HAARLEM - Geen glühwein en kerstkraampjes dit jaar voor bezoekers van de Haarlemse kerstmarkt. Net zoals veel evenementen dit jaar, is ook de kerstmarkt in Haarlem afgelast vanwege het coronavirus. De markt zou op 12 en 13 december plaatsvinden.

De organisatie laat op Facebook weten dat de beslissing om de kerstmarkt af te lasten met 'pijn in het hart' is genomen.

Het evenement zou te veel bezoekers trekken waardoor kan de veiligheid van deelnemers en bezoekers vanwege het coronavirus niet gegarandeerd worden. De organisatie laat wel weten na te denken over een digitale editie van de kerstmarkt.

Volgend jaar

De plannen voor de kerstmarkt in 2021 zijn al in de maak. Die editie zal niet twee, maar drie dagen duren en staat voor 10, 11 en 12 december in de planning.

De organisatie houdt ook voor volgend jaar rekening met de coronamaatregelen. Zo zal de markt ruimer opgezet worden en zal de organisatie ervoor zorgen dat de bezoekers beter gespreid kunnen worden.