Bewoners Cruquius moeten meters erf inleveren bij gemeente: "Dit is geen landjepik"

CRUQUIUS - De bewoners van de Oude Kruisweg in Cruquius zijn woedend. Volgens nieuwe metingen van het Kadaster moeten ze meters erf in moeten leveren. De gemeente Haarlemmermeer heeft de nieuwe metingen laten doen omdat ze de situatie weer willen rechttrekken, zodat de grond weer in beheer kan worden genomen. Maar volgens de bewoners is de huidige situatie al meer dan honderd jaar hetzelfde.

Nadat de metingen in juli zijn verricht is het Kadaster onlangs naar de Oude Kruisweg afgereisd om met ijzeren pinnen en houten paaltjes aan te geven waar de erfgrens loopt. Wat blijkt, bij bewoonster Henny van Son staat het hek ruim een meter te ver naar voren. Maar volgens Henny is de situatie altijd al zo geweest. "Zelfs toen mijn overgrootvader hier woonde stond het hek al op deze plek." Tekst gaat verder onder video:

Bewoners Oude Kruisweg niet te spreken over plannen van gemeente - NH Nieuws

Maar: "dat de huidige situatie al tientallen jaren zo is, doet niets af aan het feit dat deze niet in overeenstemming is met kadastrale gegevens.", verklaart de gemeente per e-mail. De gemeente wil de situatie rechttrekken zodat ze de grond weer in onderhoud kunnen nemen. Een woordvoerder van de gemeente geeft als voorbeeld dat ze er bijvoorbeeld bij moeten kunnen als bomen weggehaald moeten worden. Overname polderwegen Als je het echter de bewoners vraagt, had de gemeente die metingen zo'n vijftig jaar geleden moeten uitvoeren. De gemeente Haarlemmermeer nam destijds een groot deel van de zogeheten polderwegen over van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zowel het kadaster, Rijnland als de gemeente kunnen vooralsnog niet duidelijk maken of er sinds de overname al metingen zijn verricht. Maar als je het de bewoners vraagt is dit de eerste keer dat de Oude Kruisweg is ingemeten, "En dan komen ze nu opeens de grond opeisen", aldus Henny.

Bewoners moeten variërend van 6 centimeter tot zo’n 3,5 meter inleveren - NH Nieuws

Ontsluitingsweg De bewoners vrezen dat de gemeente de Oude Kruisweg willen gaan gebruiken als ontsluitingsweg. Met het oog op de komst van duizenden woningen in Cruquius zijn er op dit moment maar twee fatsoenlijke wegen voor het verkeer in en rondom het dorp. Een extra ontsluitingsweg klinkt dan ook als een logische oplossing voor de toenemende drukte in Cruquius. Herinrichting De woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er sprake is van herinrichting van de Oude Kruisweg. "Maar deze houdt geen causaal verband met het project waarmee de gemeente is begonnen om een einde te maken aan oneigenlijk grondgebruik aan de Oude Kruisweg." "Of, hoe en met ingang van wanneer precies in al die circa negentig gevallen het oneigenlijk grondgebruik wordt beëindigd, is nu nog niet te zeggen. Maar in elk geval doen wij het verhaal af als onzin dat de gemeente bezig is met herinrichting of renovatie en zich intussen schuldig maakt aan landjepik."