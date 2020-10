Wijkcentrum de Pijp vecht voor bestaan: ''We voelen ons uitgekleed door de gemeente''

AMSTERDAM - Deze week liet het stadsdeelbestuur weten dat het bezwaar tegen de beëindiging van subsidie voor Wijkcentrum De Pijp is afgewezen. Het wijkcentrum dreigt hierdoor in januari 2021 te moeten sluiten. Bewoners laten het hier niet bij zitten en pakken uit protest het voormalig pand van het wijkcentrum in. "De gemeente laat ons volledig vallen nu."

"Wijk centrum de Pijp moet blijven!", roept een groep bewoners tijdens het inpakken van het voormalige pand van het Wijkcentrum. Inmiddels is dit pand toegewezen aan co-creatieplek Zuidpunt, die volledig achter de strijdt van het wijkcentrum staat.

Al meer dan 50 jaar zetten bewoners in de Pijp zich vrijwillig in voor de buurt. "Het is ons gelukt om de wijk groener te krijgen en daarvoor hebben wij moeten strijden tegen de gemeente. Diezelfde gemeente is nu ook blij met al het groen in de buurt", zegt bewoonster Ellis Kramer.