Nicolette haar gans is verdwenen: "Gijs is de liefde van zijn leven kwijt"

BOBELDIJK - Nicolette Dijkstra is de trotse eigenaresse van een landje in Bobeldijk, daar heeft zij van alles rondlopen. Sinds kort ook twee grote ganzen; een echtpaartje. Het stelletje is door een maaiboot uit elkaar gedreven en sindsdien is Dollie verdwenen. Het achtergebleven mannetje is flink uit zijn doen en kwaakt de buurt bij elkaar. "Het is heel verdrietig om te horen."

Nicolette Dijkstra

Het is een stelletje ganzen bezorgde dat Nicolette veel plezier: "Elke ochtend komen ze samen luid kwakend naar je toe, ik moet zo om ze lachen altijd." Sinds twee dagen geleden de maaiboot de sloten rondom het eilandje heeft aangepakt is Dollie nergens meer te bekennen. "We troffen Gijs luid kwakend op ons pad aan, waar hij normaal eigenlijk nooit komt. Ik merkte direct dat hij van de rel was en toen ik ging zoeken kon ik Dollie nergens vinden." Spoorloos Het landje waar het echtpaartje verbleef is omringd door doodlopend water en de ganzen kunnen vanwege hun grootte niet vliegen. "Het is mij echt een raadsel waar ze naartoe is gegaan, maar ik vrees het ergste." Nicolette heeft al gezocht onder de hopen maaiafval, maar kan geen sporen vinden van haar gans. "Ik begin zelfs te geloven dat ze is gestolen, misschien om op te eten."

Quote "Als zij hun wederhelft kwijt raken kan het zijn dat ze stoppen met eten van verdriet en sterven" NIcolette dijkstra - eigenaresse van de verdwenen Dollie

Maar Nicolette blijft hoopvol. "Ik heb ergens nog hoop dat ze terug komt en Gijs ook merk ik. Zodra hij ergens in de sloot geluid hoort vliegt hij er direct op af om te kijken of het Dollie misschien is." De twee ganzen zijn erg aan elkaar gehecht vertelt de eigenaresse. "Dit soort is net zo trouw als zwanen. Als zij hun wederhelft kwijt raken kan het zijn dat ze stoppen met eten van verdriet en sterven." Gelukkig eet Gijs zijn voer nog wel, maar hij is volgens zijn baasje wel flink van slag. Signalement Nicolette hoopt dat mensen in de omgeving naar Dollie willen uitkijken. "Ze is geringd aan haar rechterpoot en is identiek aan het mannetje op de foto." Niet alleen Nicolette en het achtergebleven mannetje zijn van slag door de verdwijning, ook de buurt is ook bezorgd. "Iedereen leeft zo met ons mee. Ze is een bekende in de buurt, buurtgenoten kwamen graag bij de dieren kijken op ons landje. Ik hoop dat ze gauw weer terug komt."