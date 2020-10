Evenement jaarwisseling op Museumplein gaat door, mogelijk zonder publiek

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat komende jaarwisseling vieren met een evenement op het Museumplein. Het festijn wordt live op tv uitgezonden. Het is nog niet duidelijk of er vanwege coronamaatregelen publiek bij mag zijn.

De gemeente wil een nieuwe, gewenste traditie rond de jaarwisseling in gang zetten. Amsterdam komt met een viering die een alternatief biedt voor het zelf afsteken van vuurwerk. "Het moet aantonen dat Oud en Nieuw ook leuk kan zijn zonder vuurwerk", aldus de gemeente.

Volgend jaar afsteekverbod

De invoering van het afsteekverbod in Amsterdam zal pas ingaan vanaf de jaarwisseling 2021-2022, maar toch wil de gemeente dit jaar al starten met een centraal evenement. "Er is tijd nodig om Amsterdammers te laten wennen aan een nieuwe traditie én omdat we samen stil willen staan bij dit moeilijke jaar en vooruit willen kijken naar 2021, gaat de centrale viering wel door."

Het Museumplein is volgens de gemeente in veel opzichten geschikt voor het evenement. "Het is goed bereikbaar voor Amsterdammers, veilig en coronaproof in te richten, maar toch groot genoeg voor een substantieel aantal bezoekers."Maar of die bezoekers daadwerkelijk naar het Museumplein mogen komen op 31 december is dus nog even de vraag en hangt af van de stand van zaken rondom het coronavirus tegen die tijd. Het evenement wordt in ieder geval live gestreamd en op tv uitgezonden.

Heel anders

Hoe het evenement er inhoudelijk uit gaat zien is nog niet bekend. "Het programma is nog niet helemaal vastgesteld, maar zeker al is dat het heel anders zal zijn dan eerdere vieringen in Amsterdam en het vuurwerk in Rotterdam en elders", aldus de gemeente.