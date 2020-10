Politieman eenheid Noord-Holland aangehouden voor corruptie

NOORD-HOLLAND - Een 60-jarige politieman van de eenheid Noord-Holland is maandag aangehouden vanwege een verdenking van ambtelijke corruptie. Ook een vermoedelijk crimineel contact van de agent is aangehouden in Beverwijk.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat ze de woning van de politieman in Heilo hebben doorzocht. Daarbij hebben ze beslag gelegd op zaken zoals administratie, mobiele telefoons en computers.

De politieman wordt niet alleen verdacht van ambtelijke corruptie, ook schending van zijn geheimhoudingsplicht, computervredebreuk en het particulier gebruik van politie-informatie worden hem aangerekend.

Ook de woning van een vermoedelijk crimineel contact in Beverwijk is doorzocht. Deze 60-jarige verdachte die wordt verdacht van betrokkenheid bij ambtelijke corruptie, is ook aangehouden.

Onderschepte berichten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche in samenwerking met de Landelijke Eenheid van de politie. Beide diensten hebben sinds de zomer het Team Aanpak Corruptie gevormd.

Dit team is onlangs opgericht na het kraken van de versleutelde berichtendienst EncroChat en richt zich op signalen van corruptie binnen de politie die daarbij aan het licht kwamen. Het is niet duidelijk of de aanhouding van de politieman met EncroChat te maken heeft.