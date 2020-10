AZ'er De Wit met twee doelpunten belangrijk voor Jong Oranje

VENLO - Jong Oranje is ook na zeven wedstrijden in de EK-kwalificatie nog steeds foutloos. In stadion De Koel rekende de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi met 5-0 af met voetbaldwerg Jong Gibraltar. Dani de Wit maakte de twee eerste treffers in Venlo.

Pro Shots / Thomas Bakker

De Oranje-talenten startten met een behoorlijk Noord-Hollands getint elftal aan de aftrap tegen rode lantaarndrager Gibraltar. Zo stonden Ajacieden Kjell Scherpen, Perr Schuurs en Ryan Gravenbergh aan de aftrap en namens AZ mochten De Wit en Myron Boadu zich vanaf minuut één laten zien. Ook Amsterdammer Deyovaisio Zeefuik, Sven Botman uit Badhoevedorp en Purmerender Mitchell Bakker kregen een basisplaats van trainer Van de Looi.

Het was het AZ-duo dat verantwoordelijk was voor de openingstreffer. Boadu legde een snel genomen vrije trap door Cody Gakpo neer voor de voeten van De Wit, die simpel binnen kon tikken: 1-0. Nog een doelpunt van de AZ-middenvelder (op aangeven van Bakker) en een intikker van Ferdi Kadioglu zorgde ervoor dat Jong Oranje met een 3-0 voorsprong de kleedkamer de rust in ging. Tekst gaat verder onder de tweet

Ekkelenkamp Ook na de thee speelde het duel zich logischerwijs af voor het doel van Jong Gibraltar. Toch lukte het de Nederlandse talenten niet om de score veel verder uit te bouwen. Voor Jurgen Ekkelenkamp werd het echter een wedstrijd om niet te vergeten. Nadat Zeefuik de 4-0 op het scorebord had gekopt, was het de Ajacied die er een minuut na zijn debuut - hij viel een kwartier voor tijd in en dat betekende zijn eerste interland voor Jong Oranje - 5-0 van maakte. Hij kopte binnen na een voorzet van Bakker en schreef zo het slotakkoord op zijn naam. Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Zeefuik, Schuurs, Botman, Bakker; Harroui, De Wit, Gravenberch (Zirkzee/59); Kadioglu (Ekkelenkamp/77), Boadu (Sierhuis/83), Gakpo (Lang/77)