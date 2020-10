Kluivert: "Mijn vader zei dat ik naar Leipzig moest gaan"

Leipzig, dat zich na drie spreelronden koploper van de Bundesliga mag noemen, staat erom bekend om onder trainer Julian Nagelsmann pressievoetbal te spelen. "En die speelstijl trok me enorm aan", citeert NOS de jonge Noord-Hollander. "Mijn vader zei ook dat ik naar Leipzig moest gaan."

"Ik heb gezien hoe ze het afgelopen seizoen deden in de Champions League en in de Bundesliga (ze werden derde en zijn dit seizoen koploper, red.). Ik vond het leuk om ze te zien spelen en het voelt hier als een warm bad", sluit Kluivert af.

Vijftien miljoen euro

De geboren Zaandammer maakte in 2018 voor vijftien miljoen euro de overstap van Ajax naar AS Roma. In Italië werd hij nooit een onbetwiste basisspeler. Kluivert, voor wie Leipzig een huurbedrag van een miljoen euro betaalt aan de Romeinen, speelde in de jeugd voor ASV De Dijk en AFC Amsterdam.