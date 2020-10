Hilversum wil dat bezoekers mondkapje dragen: burgemeester en wethouders delen ze uit

Om aandacht te vragen voor de mondkapjes werden op de bekendste winkelplekken van Hilversum stapels met mondkapjes weggegeven aan passanten.

De herbruikbare mondkapjes zijn ook bedoeld als aandachtstrekker voor de lokale ondernemers, die het met de aangescherpte coronamaatregelen de laatste tijd steeds moeilijker hebben. Er wordt al langer campagne gevoerd voor het dragen van een mondkapje en het steunen van lokale ondernemers.

Veilig boodschappen doen

Het dragen van een mondkapje is, naast het houden van anderhalve meter afstand, ook gewoon belangrijk, meent Hilversum. "Het virus is helaas zeer actief, ook in onze stad. Besmettingscijfers gaan snel omhoog en de angst voor besmetting is bij bezoekers van het centrum echt een issue. Zo proberen we op een positieve wijze Hilversummers aan te moedigen een mondkapje te dragen. Op die manier kunnen we én veilig onze boodschappen blijven doen én het virus onder de duim krijgen", aldus wethouder Scheepers.