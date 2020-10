Grootste andijviestamppot van Nederland: 1000 porties uitgedeeld aan Amsterdammers

AMSTERDAM - Een flinke klus was het wel: genoeg aardappels stampen voor bijna 500 kilo andijviestamppot. Onder leiding van chef-kok Robert Kranenborg werden er vandaag in Amsterdam 1000 porties stamppot uitgedeeld om de nieuwe aardappeloogst te vieren. Het recept leerde hij van zijn schoonmoeder. "Als je er aandacht aan besteed, is stamppot gewoon waanzinnig lekker."

Oorspronkelijk zou Robert op het Museumplein zijn stamppot serveren. Maar om de actie coronaproof te houden, werden de duizend porties vandaag toch op de fiets thuisbezorgd in Amsterdam. Iedereen die daar zin in had kon een stamppotje aanvragen.

De stamppot werd uitgedeeld om de nieuwe aardappeloogst te vieren. Aardappelboer Arwin Bos vertelt dat een goede oogst niet vanzelfsprekend is: "Als boer ben je het hele jaar aan het investeren. Je bent hard aan het werk en pas bij de oogst zie je het resultaat. Tot die oogst zit je toch in onzekerheid. Dus als het gelukt is, is dat altijd wel een feestje."

Elke dag aardappels

Zelf is Arwin een echte liefhebber. Elke dag liggen er aardappels op zijn bord. "Eén keer in de twee weken vraag ik aan mijn vrouw of we weer eens iets anders zullen eten, maar zij wil eigenlijk ook altijd aardappels."

Robert Kranenborg maakte een stamppot van rauwe andijvie met een jus van gegrilde groenten. Het recept is hier te vinden.