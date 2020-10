Steeds minder mensen gaan winkelen: "Dagjesmensen, die heb je gewoon niet meer"

HAARLEM - Het is rustiger in de winkelstraten. Marktonderzoeker Locatus heeft volgens de NOS 25% minder mensen gemeten sinds de laatste persconferentie van premier Mark Rutte. Winkeliers in Haarlem merken zelf ook dat het rustiger is en vrezen een moeilijke periode tegemoet gaan.

"Dagjesmensen, die heb je gewoon niet meer", vertelt ondernemer Arthur Heijligers. Zijn meubelzaak draaide tot nu toe vrij goed, maar ook hij maakt zich nu zorgen om de toekomst zo vertelt hij. "Er gaat nu een moeilijker periode aankomen." Harde klappen Ook Andre van der Weijden maakt zich zorgen. Met zijn feestwinkel zit hij in een branche die harde klappen krijgt tijdens de coronacrisis, maar sinds een paar weken gaat het nog slechter. "We merken dat er minder mensen komen", zegt hij. "Mensen met mondkapjes, mensen zonder mondkapjes. We merken verschil, maar vooral minder."

Quote "Een aantal winkels zit het huurcontract uit en daarna stoppen ze. Die zijn gewoon klaar." Andre van der weijden, eigenaar feestwinkel

"Iedereen hoopt in november of december nog een mooie omzet te draaien", zo verwacht hij. "Maar ik vrees van niet. En ik denk dat dat voor een heleboel winkels een probleem gaat worden. Ik zit ook in een aantal verenigingen. Hierdoor weet ik dat een aantal winkels het huurcontract uitzit en dan stoppen. Die zijn gewoon klaar."

Het winkelgedrag van mensen lijkt verandert te zijn nu het aantal besmettingen weer oploopt. "Je gaat wat meer plannen", vertelt een bezoeker van de feestwinkel. "Van: moet ik wel, of kan ik niet meerdere dingen tegelijk doen. En soms ga je ook niet." Andere mensen gaan alleen als het niet anders kan: "Nu moest ik er even uit", zegt een vrouw die met een tas vol kleding over straat loopt. "Dus ik dacht: voor één keer kan het wel. Maar ik ga wel minder naar de winkel." Ondernemersvereniging Haarlem Centraal maakt zich nog geen zorgen over het verminderde aantal bezoekers. "Het is nu niet te laat", vertelt bestuurslid Marijke Mul. "Het is per branche verschillend hoe groot de impact is. Het kan zijn dat sommige branches moeten beslissen dat mensen niet kunnen blijven. Andere branches zullen juist mensen aannemen."