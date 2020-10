Schoten gelost bij flat Geldershoofd in Amsterdam Zuidoost

AMSTERDAM - In de omgeving van de flat Geldershoofd in Amsterdam Zuidoost zijn vanmiddag enkele schoten gelost. Het ging om een poging tot beroving. Er raakte niemand gewond.

Kort na 15.00 uur vanmiddag kreeg de politie meerdere meldingen dat er in de omgeving van de flat geschoten zou zijn. De politie trof echter niemand op die plek aan. Later meldden een paar mensen bij de politie dat ze slachtoffer waren geweest van een poging tot beroving, waarbij daadwerkelijk geschoten was.

Volgens getuigen zou er meerdere keren geschoten zijn. De recherche en forensische opsporing zijn bezig met een onderzoek.