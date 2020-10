Tess en Rani gaan als LHBTI-ambassadeurs de strijd aan met pestkoppen

"Ik heb wel een keer meegemaakt dat iemand gepest werd en dat ik naar hem toe ging om te vragen wat hij ervan vond", vertelt Tess. "Toen heb ik hem erbij betrokken en zo zijn veel meer leerlingen van hem gaan denken: 'Hij is eigenlijk best wel tof.' Nu heeft hij allemaal vrienden hier op school"

Ook Rani is ambassadeur. Ze vertelt dat zij geen soortgelijke situatie heeft meegemaakt en dat het ambassadeurschap vooral een preventieve werking heeft binnen de schoolmuren: "Het is fijn voor kinderen dat zij weten dat als er iets is ze naar ons toe kunnen en niet per sé naar een docent hoeven."

Leerlingen eerder uit de kast

Tessa Bohan is al jarenlang docent op het Hoofdvaart College in Hoofddorp. Ze vertelt dat de resultaten van een project als deze, maar ook andere projecten hun vruchten afwerpen: "Leerlingen komen eerder uit de kast. Ik heb bijvoorbeeld met een aantal collega's een event georganiseerd, en binnen een maand waren er vijf kinderen die naar me toe kwamen en zeiden: 'Juf, ik wil even iets zeggen.'"

De verantwoordelijkheid van de ambassadeurs houdt wel op bij de grenzen van het schoolplein, "maar we hopen dat onze leerlingen ook mensen in familiekringen aanspreken op pesterijen en bepaalde scheldwoorden", aldus docent Bohan.