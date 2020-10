Gemeente Hoorn voelt zich niet verantwoordelijk voor gezonken kotter Broeder Isodoor

HOORN - De gemeente Hoorn zegt geen verantwoordelijkheid te dragen voor het gezonken schip broeder Isidoor. Het schip zonk begin vorige maand voor de kust van Wijdenes, nadat die met nalatig onderhoud de haven van Hoorn verliet. De Hoornse Partijen HOP en VOCHoorn vroegen het college om opheldering over de taak van de havendienst in dit voorval.

Zij wilden onder andere weten of de havendienst de slechte staat van het schip had moeten opmerken en of zij hadden moeten ingrijpen. Volgens het college is de havenmeester eerder aan boord van het schip geweest en heeft hij destijds geen zichtbare lekkage geconstateerd.

Ook de motor en de stuurinrichting leken in goede staat. Het college laat daarbij weten dat het uitvaren van de haven een verantwoordelijkheid van de kapitein is en niet van de havenmeester.

De haven uit

Het feit dat de havendienst het schip tot de havensluis heeft begeleid leidde ook tot vragen in de Hoornse politiek. In de beantwoording van de vragen laat het college weten dat de havenmeester het schip inderdaad heeft begeleid, dit bleek nodig omdat er nog een kruiend anker aan het schip vast zat.

De gemeente Hoorn laat weten het erg vervelend te vinden voor alle betrokken, maar blijft bij het feit dat de verantwoordelijkheid van het vertrek van de haven een beslissing is van de kapitein en dat de havendienst naar behoren heeft gehandeld.