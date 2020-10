Tentoonstelling in Vondelpark moet depressie onder jongeren bespreekbaar maken

AMSTERDAM - Steeds meer jongeren krijgen te maken met een depressie, maar daarover praten is een groot taboe zegt stichting Opend mind. Om hier verandering in te brengen start vandaag de tentoonstelling 'OPEN over depressiviteit' in het Vondelpark in Amsterdam. Daar staan nu portretten van jonge mensen die last hebben (gehad) van depressieve klachten. Op een van deze portretten staat La Keisha (22): "Uiteindelijk is praten de uitweg."

Zelf heeft La Keisha anderhalf jaar lang last gehad van mentale klachten. Op de vraag of ze meer begeleiding nodig had in die tijd, antwoord ze: “Als ik er nu aan terug denk, had ik toch soms het gevoel dat mijn problemen niet helemaal serieus werden genomen. Mijn huisarts hielp me zo goed als ze kon, maar ik had verwacht dat ik doorverwezen zou worden en dat gebeurde niet.” De depressie voelde voor haar als 'tijdverspilling'. "Je bent erg in jezelf gekeerd. Je kan niks doen en je doet ook letterlijk niks", vertelt ze. Tekst loopt verder onder de video.

"De depressie voelde als een waas" - NH Nieuws

Volgens La Keisha wordt vaak onderschat hoeveel jonge mensen last hebben van mentale klachten. “Je krijgt al snel het gevoel dat je er alleen voor staat”. De tentoonstelling kan dan ook een gespreksstarter zijn voor mensen die ermee kampen en moeite hebben erover te beginnen. Ze vond het heel belangrijk om mee te doen aan de tentoonstelling, ook al is dat heel spannend. "Er mag meer aandacht komen voor mensen die in dezelfde situatie zitten." Tekst loopt verder onder de video.

La Keisha over expositie OPEN over depressiviteit - NH Nieuws

Wat La Keisha erg heeft geholpen in de tijd dat ze last had van mentale klachten, was dat haar familie haar goed kende. Wanneer ze zei dat het goed ging, prikte haar familie daar doorheen, en vroegen ze door. “Het helpt wanneer mensen weten hoe je je voelt. Maar daarvoor moeten mensen je wel echt kennen, sommige mensen kunnen dat heel goed verbergen.” "Niet iedereen wil die hulp meteen", vertelt ze. Daarom kan het voor familie en vrienden erg moeilijk zijn om iemand met een depressie te helpen volgens La Keisha. "Je moet daarin volharden. Uiteindelijk is praten de uitweg."

Praten is de uitweg - NH Nieuws

Om 12.00 vandaag wordt de tentoonstelling officieel geopend. De portretten staan tot eind deze maand in het Vondelpark. Op 30 oktober verplaatst de tentoonstelling naar Capelle aan den Ijssel.