Stint mag toch de weg op: "Wij zijn heel enthousiast"

AMSTERDAM - Kinderdagverblijven zijn enthousiast dat de BSO Bus, de opvolger van de Stint, binnenkort de openbare weg op mag. Dit nieuws bracht minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gisteren naar buiten, nadat eerder een definitief einde van de Stint in zicht leek.

ANP

De elektrische bolderkar werd door veel kinderdagverblijven gebruikt, maar werd verboden na een ongeluk in 2018 waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Dat de BSO Bus is goedgekeurd, maakt algemeen directeur van Kindergarden Nicole Krabbenborg erg enthousiast. Kindergarden heeft 63 kinderopvangvestigingen in Nederland, waarvan dertien in Amsterdam. 'Enorm fijn' Ze noemt het 'enorm fijn' weer met het vervoersmiddel aan de slag te kunnen. "Wij hadden alleen maar goede ervaringen met de Stint. Het ongeluk was dramatisch, maar het geeft een goed gevoel dat het vervoersmiddel nu nog verder is verbeterd en aan alle nieuwe eisen voldoet."

Binnen de directie van Kindergarden is geen discussie geweest over het wel of niet gebruiken van de BSO Bus. "De Stint heeft zo erg onder een vergrootglas gelegen. Ik denk dat er nu bijna geen veiliger vervoersmiddel zal zijn dan deze bus." Communicatie met ouders De ouders hoeven zich geen zorgen te maken, zegt Krabbenborg. "We communiceren goed met hen. Als het zo ver is, gaan we de ouders uitleggen wat voor proces de Stint heeft ondergaan." Alleen lijkt voorlopig die uitleg nog niet nodig. Ze verwacht in het eerste kwartaal van 2021 met de BSO Bus te gaan rijden. "Ik hoorde dat er zo'n 1.500 aanvragen zijn. Dus ermee rijden duurt nog even." Veiligheid voorop Een andere kinderdagopvang, die graag anoniem wil blijven, hoopt de BSO Bus net zo goed in de toekomst te gaan gebruiken. "Op een uiterst veilige manier, voor zowel de kinderen als de leidsters."

Wel willen zij eerst intern bespreken hoe om te gaan met de nieuwe regels en protocollen. "Hier moeten wij nog over nadenken. Veel is nog niet zeker, omdat ook niet zeker was of het vervoersmiddel terug zou komen."