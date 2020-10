Bandé ontbreekt in Champions League-selectie Ajax, geen verrassingen bij AZ

Ajax haalde de aanvaller aan het einde van de afgelopen transferperiode terug van het Zwitserse FC Thün. Daar speelde de 21-jarige rechtspoot op huurbasis, nadat Marc Overmars hem in de zomer van 2018 voor miljoenen euro's wegkocht bij KV Mechelen. Doordat de aanvaller uit Burkina Faso niet op de lijst staat voor de Champions League-duels, kan hij alleen in wedstrijden in Nederland in actie komen.

AZ

De Europa League-selectie van AZ kent weinig verrassingen. Zomeraanwinsten als Jasper Karlsson en Bruno Martins Indi maken logischerwijs deel uit van de selectie, terwijl er ook een groot aantal jeugdspelers aan de lijst zijn toegevoegd. Zo zijn onder andere de namen van Beau Reus, Fons Gemmel, Emir Biberoglu en Tijmen Wildeboer op de lijst terug te vinden.

