Museum Grietje Tump is topstuk rijker: "Ferrari onder de karren"

LANDSMEER - François Poulain straalt als hij naar het rijtuig kijkt dat voor hem staat. Het is een kerkbrik die hij - als oprichter van het museum Grietje Tump - dankzij donaties kon aanschaffen. De afgelopen weken is het rijtuig al flink gerestaureerd, maar Poulain wil kijken of hij de kerkbrik helemaal tiptop in orde én historisch kloppend kan krijgen.

Oud-restaurateur van het Scheepvaartmuseum TonVan der Horst heeft zich na de aanschaf een paar weken geleden ontfermd over de wagen. "Het was vooral houtworm dat ik eruit heb gehaald", vertelt hij. "In dat oude hout zitten boorders en daar moet je wat tegen doen, anders blijft er niets over." Nu ziet het rijtuig er weer heel wat mooier uit. "Als je een gewone boerenkar bekijkt, dan is dit een luxe uitvoering. Een Ferrari onder de karren."

Tussen 1850 en 1920 reden de rijkere families in Landsmeer op dit soort rijtuigen rond, getrokken door paarden. De kerkbrik die nu bij het museum staat is niet uit het dorp afkomstig, maar dat mag de pret niet drukken.

De mannen willen meer onderzoek doen naar hoe de wagen er precies uit heeft gezien. "We willen nog meer weten van de geschiedenis ervan", zegt Van der Horst. "Wat missen we, hebben er lantaarns op gezeten of niet? Het gaat om het behoud ervan. Er is zo weinig overgebleven van die karren."

Cultureel erfgoed

Als de wagen helemaal in orde is, wil Poulain er een rondrit mee maken in het dorp. "Zoals dat vroeger ging." Maar eerst moet de kar tiptop in orde zijn: "Als ik over een aantal jaren mijn hoofd ten ruste leg, dan wil ik dat het allemaal behouden blijft als cultureel erfgoed én dat het rijtuig in goede conditie is."