Drie konijnen gedood en eentje vermist in Wijk aan Zee: "Een hele zieke geest"

Rick Spijker woont met zijn gezin in het hart van Wijk aan Zee. Zijn dochtertje vond vorige week op donderdagochtend de twee konijntjes van het gezin dood in hun hok. "Ik ben ze gelijk gaan begraven, want mijn dochtertje was heel overstuur. We dachten eigenlijk dat het een vos was, dus we hebben er ook niet verder over nagedacht."

De konijntjes, Hops en Isabelle, waren op gruwelijke wijze gedood. Als hij terugdenkt aan die ochtend, beschrijft Rick dat het tafereel er bijna uit zag alsof het in scène was gezet. Het hok waarin Hops en Isabelle zaten was afgedekt met een net, juist ook omdat Wijk aan Zee bekendstaat om het aantal wilde dieren dat er rondloopt.

Buurtbewoners

Rick denkt verder niet na over een mogelijke dader, tot hij op Facebook het bericht van zijn buurtgenoten leest. Zij vonden op vrijdagochtend hun konijn Frits op een soortgelijke manier in het hok. Het gezin wil anoniem hun verhaal aan NH Nieuws vertellen.

"De konijnen zijn echt onderdeel van het gezin. Ik kan dit niet aan mijn kinderen uitleggen, die begrijpen er niets van." Volgens deze buurtbewoners heeft iemand hun konijn meegenomen, op een andere locatie gedood en vervolgens teruggelegd in het hok. In de tuin is geen bloed aangetroffen, wat wel zo was geweest als een vos de dieren had gegrepen.

Naast het verlies van Frits is de familie hun andere konijn, Saar, sinds die bewuste avond kwijt. Saar is een Teddy Widder-konijn, een speciaal soort langharig raskonijn. De familie hoopt dan ook dat ze sinds de laatste melding nog ergens in het dorp gezien is.

