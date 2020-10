Grote storing bij GGD Kennemerland verholpen, uitslag 'komt eraan'

Een grote storing die de afgelopen week zorgde voor 1.000 vertraagde testuitslagen bij GGD Kennemerland is verholpen. Dat betekent echter niet dat de gedupeerden gelijk hun uitslag krijgen: door vertraging bij het bron- en contactonderzoek is dat nog niet in alle gevallen gebeurd.

Zo'n 1.000 mensen die in de regio een coronatest hadden laten afnemen kregen op 5 oktober een brief waarin stond dat hun testuitslag vertraagd was door een storing bij het laboratorium. Op 29 september was er ook al een storing, al benadrukt de GGD dat die los stond van de tweede.

De storing bij het laboratorium is ondertussen verholpen, maar nog niet alle 1.000 gedupeerden hebben hun uitslag gekregen. Dat komt omdat er vertraging zit bij het bron- en contactonderzoek, zegt een woordvoerder van de GGD.

Onduidelijk

Het is onduidelijk hoe veel mensen nog wachten op hun testuitslag, maar volgens de woordvoerder zal dit niet lang meer op zich laten wachten. Ze benadrukt dat mensen hun uitslag het snelst online kunnen inzien.