Tien motorrijders beboet tijdens proefafsluiting Zuiderdijk

WEST-FRIESLAND - Tijdens de proefafsluiting van de Zuiderdijk hebben in totaal tien motorrijders een boete gekregen, omdat zij ondanks de afsluiting toch over de dijk reden. De Zuiderdijk was de afgelopen twee maanden in de weekenden gesloten als proef om te kijken of met een weekendafsluiting de overlast voor omwonenden verminderd kan worden.

Alle boetes werden uitgedeeld op zondag 13 september. Of dit betekent dat alleen op deze zondag gecontroleerd werd op overtreding van de afsluiting kan de politie niet bevestigen.

De afsluiting van de Zuiderdijk is een initiatief van gemeente Drechterland en de veiligheidsregio. "Naast de overlastklachten willen we de dijk aantrekkelijker maken voor wandelaars en fietsers", vertelde wethouder Jeroen Broeders van de gemeente Drechterland eerder aan NH Nieuws.

"Ik merk zelf ook dat het vooral in de zomerweekenden steeds drukker wordt op de dijk. Daarom willen we aan de hand van deze proef zien of het gedeeltelijk afsluiten van de dijk voor motoren nodig en wenselijk is", aldus de wethouder.

Rust voor bewoners

Bewoners zijn in ieder geval te spreken over de proef. Jantine Leeflang woont aan de Zuiderdijk in Venhuizen en is voorvrouw van Actiegroep Overlast Zuiderdijk. Ze zag tijdens de proef een voorzichtige verbetering. "Af en toe kwam er een motor voorbij, maar het was wel een stuk beter."

Tijdens het wandelen over de dijk in een weekend waarin het verbod van kracht was, trof een andere bewoonster - die liever anoniem blijft - afgelopen maanden toch meerdere keren een motor aan. "Het is heel verdrietig. Wij vragen dit niet zomaar als bewoners. Het motorgeluid geeft mij een soort trigger: het doet iets in mijn lichaam waardoor ik spanning opbouw, maar zij hebben er maling aan."

Evaluatie

De gemeente Drechterland gaat de proef later deze maand evalueren om te kijken of de weekendafsluiting vanaf volgend jaar geldig blijft gedurende de zomermaanden. Dit tot afschuw van de motorclubs. Zij zien de proefafsluiting en mogelijke afsluiting in de toekomst als discriminatie van een hele groep weggebruikers.

Eerder sprak NH Nieuws motorrijders over de plannen van de afsluiting. Bekijk hieronder de video.