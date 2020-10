Weesp krijgt van minister geen extra sporen en nieuw station, wel geluidsschermen

Het spoornetwerk zou rond Weesp worden uitgebreid om 'hoogfrequent spoor', het rijden zonder spoorboekje, mogelijk te maken. Daarvoor was een dienstregeling bedacht, waarvoor rond Weesp extra sporen nodig waren, maar die blijkt toch niet haalbaar. Volgens het nieuwe plan zijn de extra sporen rond Weesp niet nodig en dus komen ze er ook niet, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Weesp hoeft er waarschijnlijk ook niet op te rekenen dat het station grootschalig wordt verbouwd. De minister is er klip en klaar over: ook dat is niet nodig. Burgemeester en wethouders van Weesp houden nog wel een slag om de arm. Er wordt door spoorbeheerder ProRail nu onderzoek gedaan naar de zogeheten 'transfercapaciteit' van station Weesp. Dat zou er nog voor kunnen zorgen dat het station van Weesp wel wordt verbouwd of verplaatst. Wat dat betreft zou ook ondertunneling van het spoor en station nog een optie zijn. Weesp wil dat al jaren, maar het is de vraag hoe realistisch dat nog is.

Weesp kan er wel weer op rekenen dat er drie meter hoge geluidsschermen komen langs een deel van het spoor. Weesp heeft daar jaren voor gelobbyd, omdat het treinverkeer overlast veroorzaakt voor omwonenden.

Vechtbrug blijft obstakel

Een tegenvaller is dat de spoorbrug over de Vecht volgens het besluit van de minister ook de komende jaren nog in gebruik blijft. De brug is Weesp, maar ook veel treinreizigers, een doorn in het oog. Als de brug open gaat, levert dat nog wel eens vertraging op voor het treinverkeer. Aan de andere kant kunnen er een groot deel van de dag geen grotere boten doorheen, omdat de brug vanwege het treinverkeer niet open kan. Dat kan slechts op beperkte momenten, zoals voor de ochtendspits en na de avondspits.