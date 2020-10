Chef-kok Marc uit Aalsmeer klust letterlijk bij: "Genoeg werk, en ik vind het leuk!"

AALSMEER - Het is niet gemakkelijk om als zelfstandig ondernemer de broek op te houden tijdens de coronacrisis. Chef-kok Marc Eveleens uit Aalsmeer verzorgt kookworkshops en thuisdiners, maar hij krijgt 90% minder opdrachten dan een jaar geleden. Daarom klust hij nu letterlijk bij in de bouw om rond te komen.

Zijn bedrijf CuliWorks staat nu op een lager pitje omdat het aantal opdrachten sinds maart dit jaar drastisch afnam. Om toch inkomsten te genereren staat de chef-kok nu veel op bouwplaatsen. "Vooral in het begin maakte ik me erg zorgen: hoe ga je het doen, hoe houd je het bedrijf hier binnen draaiend? Ik ben geen stilzitter, dus ik ben andere dingen gaan doen."

Aan de klus

Zo heeft Marc nu een klus bij een Aalsmeerse aannemer: samen met een collega installeert hij zonnepanelen. "Klussen is altijd wel een beetje mijn hobby geweest. Thuis en bij anderen deed ik al veel, dus het was voor mij een logische stap om dit te gaan proberen. Genoeg werk, en ik vind het leuk!"

Marc is zeker niet de enige die nu andere opdrachten uitvoert om het hoofd boven water te houden. Precieze cijfers zijn er niet, zo vertelt Ilse Heemskerk van de Kamer van Koophandel. "We spreken iedere dag ondernemers en we zien vaak dat ondernemers tijdens deze crisis ander werk gaan doen. Het is echter niet zo dat alle zzp'ers het bij ons melden wanneer zij andere werkzaamheden gaan verrichten. Daarom hebben we daar geen cijfers van."

Passie

Vanzelfsprekend wil Marc uiteindelijk weer zijn geld gaan verdienen in de keuken, want het blijft zijn passie om mensen blij te maken met een dinertje. "Ik ga toch weer naar m'n passie toe en daar hoop ik zo snel mogelijk mee te beginnen", klinkt het opgewekt.