Zaanstad krijgt hulp van studenten in strijd tegen messen: "Teken onze petitie"

De petitie roept op om de verkoop van messen aan minderjarigen te verbieden. "We hopen zoveel mogelijk handtekeningen op te halen", zegt de twintigjarige student Lorraine uit Assendelft. "We proberen minimaal 40.000 handtekeningen op te halen", vertelt ze. Op dit moment staat de teller van de petitie op bijna 300 handtekeningen. "Het is heel ambitieus, maar ambitie moet je hebben."

Lorraine de Boer woont zelf in Assendelft. Zij zegt dat er wekelijks steekpartijen zijn. "Dat is de reden dat we met de petitie zijn gestart. Soms voel ik mij wel eens onveilig, bijvoorbeeld op het station in Assendelft als daar groepen jongeren staan. Je weet niet of ze messen op zak hebben."

Studieproject

De petitie is ze begonnen als project voor de studie Commerciële Economie aan Hogeschool van Amsterdam. "Over twee weken is het project klaar voor school, maar voor ons is het dan nog niet klaar. We staan volledig achter het verbod van verkoop van messen aan minderjarigen. Er moeten vervolgstappen komen, wat die zijn is nog niet concreet."