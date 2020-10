Opnieuw coronabesmettingen aan boord van marineschepen: nu acht man besmet

Het besmette marinepersoneel zat aan boord van de Zr.Ms. Rotterdam, Zr.Ms. Johan de Witt, Zr.Ms. Van Speijk en Zr.Ms. Karel Doorman. Op de Rotterdam is één besmetting en op de Johan de Witt twee, beide schepen deden mee aan een NAVO-oefening in de Middellandse Zee. De bemanningsleden hebben lichte klachten, waren al geïsoleerd van de anderen en gaan met een medische vlucht terug naar Nederland. De oefening eindigt vandaag.

De andere twee schepen lagen al in Den Helder, op de Van Speijk zijn vier bemanningsleden positief getest op het coronavirus en op de Karel Doorman één persoon. Ook hier heeft het personeel enkel last van milde klachten. Er zal contactonderzoek worden gedaan en waar nodig zullen militairen in isolatie gaan, zo meldt de marine.

Extra maatregelen

De marine geeft aan maatregelen te nemen om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Militairen die op missie gaan of naar zee gaan eerst in thuisquarantaine.

Eerder bleef het aantal coronabesmettingen bij Defensie nog redelijk beperkt. Naast de uitbraak op onderzeeboot Zr.Ms. Dolfijn waren dit voorjaar onder anderen ook enkele militairen op uitzending in Litouwen besmet geraakt met het virus.