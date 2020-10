Provincie stelt 1 miljoen beschikbaar voor Palmhoutwrakcollectie

Gedeputeerde van de provincie Zita Pels (D66) zegt dat de provincie veel waarde hecht aan de vondsten uit het Palmhoutwrak. "De collectie is uniek en een waardevolle toevoeging aan al het erfgoed dat nu in Noord-Holland te zien is. Reden voor ons om ook in deze tijd te investeren in dit belangrijke culturele erfgoed."

De provincie wil meer investeren in beheer, onderzoek en tentoonstelling van de 17e-eeuwse collectie.

Palmhoutwrak

Het Palmhoutwrak is een van de wrakken die voor de kust van Noord-Holland ligt. Het 17e-eeuwse schip won de afgelopen jaren aan bekendheid door de spullen die erin bewaard waren gebleven. Zo lag er een zijden jurk van meer dan 400 jaar oud, ander textiel in zeer goede staat en een vergulde zilveren pronkbeker.