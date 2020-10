'Ajax-doelman Onana test positief op coronavirus'

AMSTERDAM - André Onana is besmet geraakt met het coronavirus. Dat melden verschillende media in Kameroen. De doelman van Ajax zou de besmetting hebben opgelopen binnen de nationale selectie van zijn geboorteland.

Eerder werd bekend dat Ajax weigerde om verschillende Afrikaanse spelers aan de nationale elftallen af te staan, omdat er voor die landen code rood geldt. Zo bleven Mohammed Kudus (Ghana), Lassina Traore uit Burkina Faso en de Marokkanen Noussair en Zakaria Labyad in Amsterdam. Ajax kon Onana niet verplichten 'thuis' te blijven, omdat het trainingskamp van Kameroen is opgeslagen in Utrecht.

Onana zou deze interlandperiode in De Galgenwaard (eveneens in Utrecht, red.) een wedstrijd spelen met zijn land tegen Japan. Dat gaat dus niet door voor de sluitpost, die in thuisquarantaine zal moeten treden. Ajax heeft de besmetting nog niet bevestigd en het is derhalve nog niet bekend of de duels van de Amsterdammers met SC Heerenveen (17 oktober) en Liverpool (21 oktober) in gevaar komen voor de keeper.