Alkmaarse Victorie krijgt geen ontheffing wegens losstaande stoelen

ALKMAAR - P odium Victorie in Alkmaar mag niet meer dan dertig mensen ontvangen, omdat de stoelen niet aan de grond vastgeschroefd zitten. Dat liet wethouder Paul Verbruggen deze week weten aan de raadscommissie Ruimte. Dat is opmerkelijk, gezien Victorie aan alle eisen voldoet die door de Veiligheidsregio zijn gesteld.

Directrice Judith Warries van Victorie begrijpt niets van het argument. "Dit is nieuw voor mij. Dat is nooit een criterium geweest", vertelt ze tegen het Noordhollands Dagblad. Ze is met name verbaasd omdat Podium Victorie net als De Vest, die wel een ontheffing kreeg, aan de criteria voldoet die de Veiligheidsregio benoemde tijdens de persconferentie. Dat de stoelen vast moeten zitten, werd niet benoemd.

Nette mensen

De directrice is het niet eens met het besluit. "Wij hebben een vaste opstelling. En we krijgen allemaal nette mensen binnen, die keurig gaan zitten aan hun tafeltje en die echt niet met stoelen gaan slepen om eens gezellig bij elkaar te kruipen." In de Victorie is momenteel plaats voor 92 mensen. "Als iemand met z’n stoel aan de haal gaat, zien we dat meteen."

Tijdens de raadscommissie spraken leden hun zorgen uit over de toekomst van Podium Victorie. Gevreesd wordt dat het poppodium de maatregel niet overleeft. Verbruggen beloofde alle mogelijkheden maximaal te gaan benutten."We gaan geen partijen zomaar laten omvallen."