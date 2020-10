Herdenking Slag bij Rustenburg, geen publiek maar een livestream

STOMPETOREN - De jaarlijkse herdenking van de Slag bij Rustenburg op 11 oktober krijgt door alle coronomaatregelen dit jaar een andere invulling. De herdenking bij het monument op de begraafplaats van de PKN kerk in Stompetoren is dit jaar te volgen via een livestream.

Bij deze opname, gemaakt door mediapartner Alkmaar Centraal, zullen waarnemend burgemeester Emile Roemer en zijn vrouw bloemen leggen bij het monument. "Op deze manier kan een ieder vanuit huis de herdenking beleven en stilstaan bij de gevallenen", aldus gemeente Alkmaar. In de nacht van 10 op 11 oktober 1944 krijgt een groep verzetsmannen, onder leiding van Gerard Veldman, de melding van een wapendropping in de Wogmeer. De dropping wordt verraden en wanneer de knokploeg bij de dijk arriveert, lopen ze in een hinderlaag van Duitse militairen. Gefusilleerd Er ontstaat een vuurgevecht waarbij Veldman om het leven komt. Een deel van het verzet weet te ontkomen en vindt een tijdelijke schuilplaats in boerderij Houtlust. De Duitsers wisten hen uiteindelijk op te sporen. Alle leden worden ter plekke gefusilleerd. Een aantal van hen vlucht naar een boerderij in de Schermer, maar ook daar werden de verzetsstrijders uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Boerderij Houtlust aan de Zuidervaart, werd door de Duitsers in brand gestoken. Deze gebeurtenis staat bekend als 'De Slag bij Rustenburg.' Strijders De namen van de omgekomen verzetshelden zijn: Dirk de Boer DZ, Piet de Boer, Johannes de Jong, Piet Koning, Floor Niele, Johannes de Reus, Siem Spierenburg, Gerard Veldman, Jacob Wagenaar, Piet Wagenaar, Jan Walter, Rein Witteveen en Frans van der Zeijden.

De uitzending is zondag 11 oktober vanaf 15.00 uur te zien op het televisiekanaal, het Youtubekanaal en de Facebookpagina van mediapartner Alkmaar Centraal. Het TV Kanaal is in Alkmaar Stad op kanaal 36 van de Ziggobox te vinden en in de buitengebieden op kanaal 42 van de Ziggobox. Daarna blijft de uitzending beschikbaar via Youtube en Facebook.