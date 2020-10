Acties tegen racebaan op 30km/u weg hebben effect: attentiebord geplaatst

De doorgaande route, waar ook veel bussen over heen rijden, is onlangs gerenoveerd. Bewoners ervaren het nu als een heuse racebaan, omdat er geen snelheidsremmende maatregelen zoals vernauwingen of verkeersdrempels zijn aangelegd. De maximumsnelheid is wel 30 km/u, maar hier houdt bijna geen enkele auto of bus zich aan.

Raadslid Jacques Amand van Trots Haarlem voert elke vrijdagochtend actie om het probleem aan te kaarten, vertelde hij vorige week aan NH Nieuws

