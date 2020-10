Eerder veroordeelde man (61) opgepakt voor aanranding 8-jarig meisje in 2008

ZAANDAM - De Amsterdamse politie heeft eerder deze week een 61-jarige man in Zaandam opgepakt op verdenking van het misbruik van een toen 8-jarig meisje in 2008. De man was al eerder aangehouden en veroordeeld 'voor soortgelijke zaken', maar zijn betrokkenheid bij deze zaak kwam aan het licht dankzij nieuwe DNA-technieken.

De man werd in 2009 in Zaandam opgepakt en door de rechter schuldig bevonden aan meerdere zedenzaken. Hoewel hij ook voor werd verdacht van seksueel misbruik van een 8-jarig meisje in Amsterdam-Noord, werd hij vanwege gebrek aan bewijs daarvoor vrijgesproken, schrijft de Amsterdamse politie.

Toen twee Amsterdamse forensisch rechercheurs hoorden dat het NFI over een nieuwe techniek beschikten om DNA te analyseren, vroegen ze het zedenteam of zij nog een zaak hadden liggen die om een oplossing schreeuwde.

Match

Het zedenteam leverde vervolgens enkele DNA-monsters aan, waaronder DNA dat was verkregen tijdens het onderzoek naar de aanranding uit 2008. Nadat het materiaal was geanalyseerd door het NFI, bleek het matchen met het DNA dat in 2009 van de veroordeelde man was afgenomen. De man is afgelopen zaterdag aangehouden in Zaandam.