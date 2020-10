AKC Blauw-Wit haalt gestopte Mandy Koelman terug

AMSTERDAM - Mandy Koelman sluit weer aan bij de selectie van AKC Blauw-Wit. De vrouwelijke topscorer van de Korfbal League had na het afgebroken seizoen '19/'20 besloten te stoppen, maar komt op die beslissing terug.

Blauw-Wit was op zoek naar versterking, omdat de selectie met blessures kampt. Zo is Sophie Hansen-Willemsen door een achillespeesplessure langdurig uitgeschakeld. "Ik zie het niet als een comeback", vertelt Koelman in een persbericht van Blauw-Wit. "Ik vind het belangrijk om hier de club mee te helpen."