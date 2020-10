Ontmoetingscentrum OldSkoel nu officieel buurthuis: "Eindelijk van de handrem"

BURGERBRUG - Ontmoetingscentrum OldSkoel in Burgerbrug kan blijven. De gemeente Schagen heeft de voormalige Sint Josephschool voor een symbolisch bedrag verkocht aan het bestuur van het ontmoetingscentrum. Het krijgt nu ook officieel het predikaat 'buurthuis'. "We hebben jaren op de handrem gestaan en we kunnen nu eindelijk los."

De oude school werd al in 2017 tijdelijk in bruikleen gegeven aan de stichting. Jessica Heetebrij heeft er nu een sieradenatelier en zette destijds de eerste stap richting de gemeente. "Het is een prachtige oude school, maar heel erg vervallen en ik was bang dat de brand erin zou komen. Ik had een droom om allerlei activiteiten te realiseren en ik dacht: Als ik het doe, dan moet ik het nu doen."

Van Vleuten - zelf muzikant - houdt in de OldSkoel muziek- en schrijverscursussen. "We zijn hartstikke blij dat we kunnen blijven. Juist omdat er steeds meer bezoekers zijn wilden we meer. We kunnen nu zeker vijftien jaar vooruit. Maar eerst moeten we het dak repareren. Kijk maar naar de emmers. Het lekt aan alle kanten. De dakdekker begint er al niet meer aan."

De voormalige aula is volgens Victor Posch - ook muzikant - de mooiste plek van OldSkoel. "Hier is mijn dochter haar carrière begonnen in de musicals. We willen de ruimte naar buiten uitbouwen en een podium maken. Die ruimte hier; het publiek kijkt straks uit over de Westfriese Omringdijk. Daarmee is voor mij alles gezegd."