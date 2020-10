Geen nieuwe stedenband met Paramaribo, wél nieuwe samenwerking tussen Amsterdam en Suriname

AMSTERDAM - Het ziet er naar uit dat Amsterdam de banden met Suriname weer aan gaat halen. Na het aantreden van president Desi Bouterse, in 2010, werd een stedenband tussen Amsterdam en Paramaribo verbroken. Maar nu er een nieuwe regering zetelt in Suriname, lijkt de weg voor een nieuwe relatie vrij.

DENK stelde onlangs vragen aan het college over de ter ziele gegane stedenband met Paramaribo. Op die vragen heeft het college inmiddels antwoord gegeven.

Amsterdam richt zich niet op een nieuwe stedenband met Paramaribo. Simpelweg omdat de stad niet langer gelooft in 'klassieke' stedenbanden. Wel ziet Amsterdam heil in "een op wederkerigheid en gelijkwaardigheid gestoelde samenwerking waarbij inhoud en resultaatgerichtheid centraal staan."

Samenwerking niet alléén met Paramaribo

En die samenwerking gaat dan over héél Suriname, niet alleen over de hoofdstad. "Het college is blij dat met de installatie van de heer Chan Santokhi als president van Suriname de weg vrij is om de eerder zo vruchtbare samenwerking opnieuw op te pakken en op nieuwe leest te schoeien."

Wat die samenwerking concreet inhoudt is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat onder meer verschillende cultuur- en onderwijsinstellingen, die in het verleden al bij een samenwerking betrokken waren, belangstelling hebben getoond om opnieuw een bijdrage te leveren.