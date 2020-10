Gitaarshop Heemstede rouwt om overlijden Eddy van Halen: "Hij was waanzinnig"

HEEMSTEDE - "Het is een hele trieste dag", aldus Bonne van den Heuvel. Hij werkt bij Gitaarshop Heemstede en ook daar hebben ze woensdag het droevige nieuws ontvangen dat Eddy van Halen is overleden. Het Amerikaanse rockicoon, met Nederlandse roots, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.

"Ik snap dat iedereen hem Eddy noemt, dat ligt lekker in de mond. Maar hij heet Edward en dat klinkt toch wat respectvoller", aldus Bonne. Hij kan zijn respect voor Van Halen nauwelijks in woorden uitdrukken. "Het was een icoon, een innovator. Hij had altijd nieuwe ideeën op het gebied van gitaren." Van Halen werd geborgen in Amsterdam, verhuisde met zijn ouders naar Nijmegen en vertrok vervolgens naar Amerika. Daar werd hij met zijn band 'Van Halen' bekend met grote hits als 'Jump', 'Eruption' en 'Runnin' with the devil'. Tekst loopt door onder foto.

gitarist Eddy van Halen

Maar zijn bekendste 'gitaarloopje' speelde hij misschien wel in 'Beat it' van Michael Jackson. Gitarist Bas Phaff uit Haarlem speelt die akkoorden blindelings mee en laat dat woensdag ook even horen in de Heemsteedse gitaarwinkel. Ook hij heeft veel van het gitaarspel van Van Halen geleerd. Samen met Bonne vertelt hij in onderstaande reportage waarom Eddy van Halen zo'n grote naam is geworden en waarom het gemis nu zo groot is.

Bonne en Bas over gitarist Eddy van Halen: "Hij was waanzinnig" - NH Nieuws