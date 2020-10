Jonge 'beeldbrekers' openen eigen wand in Van Gogh Museum

AMSTERDAM - Een heel persoonlijke minitentoonstelling is het geworden in het Van Gogh Museum in Amsterdam. 'Grillige groei' heet de presentatie, samengesteld door vier zogenaamde 'beeldbrekers': een groep heel verschillende jonge Amsterdammers die sinds twee jaar het Van Gogh Museum adviseren over diversiteit.

Jaouad Chentouf is 24 en werkvoorbereider bij BAM. In zijn vrije tijd kan hij zijn liefde voor kunst kwijt bij het Van Gogh museum. Hij is er sinds twee jaar een 'beeldbreker'. Dat is een jonge Amsterdammer, meestal met een bi-culturele achtergrond, die het museum helpt om eens een keer met een frisse nieuwe blik naar de vaste collectie te kijken. Die nieuwe blik blijkt een heel persoonlijke te zijn. Jaouad bijvoorbeeld, herkent zich in Van Gogh, die platzak en vol liefdesverdriet tijdelijk terugging naar zijn ouders en daar de parochie van Nuenen schilderde. "Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik heb hier een beeld bij, dat je aankomt, door het hekje en dat je er dan bent, uithuilen bij je mama". Verbonden met Van Gogh Beeldbreker Carmène Margarita koos voor een aantal brieven van Van Gogh, waarin hij reflecteert op de periodes dat hij geestelijk in de war was. En op de pijn die hij daar anderen misschien mee berokkend heeft. Carmène heeft ADD en voelt zich daarin verbonden met Van Gogh. Ze wil graag benadrukken dat er een onterecht stigma rust op geesteszieken. "Dat je brein niet werkt zoals wat iedereen gewoon vindt, wil nog niet zeggen dat er iets verkeerd is." Tekst loopt door onder foto.

Ook opent in het Van Gogh Museum in Amsterdam deze week de tentoonstelling "Je liefhebbende Vincent". Van Goghs mooiste brieven. De brieven zijn zeer kwetsbaar en meestal niet te zien, maar tot januari zijn nu de 40 mooiste van de 820 brieven die Van Gogh schreef te bewonderen. Vaak in combinatie met het schilderij, waar hij het in de brief over heeft. Zoals De Zaaier.

Ook komt er een boek uit met een bloemlezing van de mooiste brieven. En er komen nieuwe afleveringen van de podcast, waarin bekende mensen zoals Huub van der Lubbe de brieven voorlezen.

