Alkmaarse basisschool in lockdown na vijf besmette leerkrachten

ALKMAAR - Leerlingen van basisschool Het Kompas in Alkmaar zijn sinds maandag weer volledig overgeleverd aan thuisonderwijs. Woensdag werd bij een vijfde leraar het virus ontdekt. Het schoolbestuur heeft iedereen voorlopig naar huis gestuurd.

Op school wordt nog wel een klein groepje leerlingen van ouders met cruciale beroepen opgevangen, meldt het Noordhollands Dagblad.

Nadat meerdere leerkrachten besmet bleken, besloot het schoolbestuur in lockdown te gaan. Maandag en woensdag bleken er nog twee leerkrachten besmet, de klachten variëren van mild tot behoorlijk ziek, laat het schoolbestuur weten.

Overschakelen

De overschakeling naar thuisonderwijs verloopt niet voor elke leerling even soepel. Niet alle leerlingen zijn in het bezit van goede en snelle laptop en de eerder geleende computers zijn alweer ingeleverd.

Scholenkoepel Saks heeft kort na de zomervakantie te maken gehad met één besmette leerkracht op basisschool Erasmus. Die school is destijds niet overgeschakeld op thuisonderwijs.

Voor Het Kompas komt de lockdown op een gunstig moment, want het is bijna herfstvakantie. Maandag na de vakantie is iedereen weer welkom op school.