Afdeling dementerenden in Wormer tijdelijk op slot na coronabesmettingen

WORMER - Op drie afdelingen binnen de woon-zorglocatie Torenerf in Wormer zijn bewoners positief getest op het coronavirus. In totaal bestaan de afdelingen uit 26 dementerende ouderen, elke afdeling vormt nu een eigen groepsquarantaine. Vandaag zijn ongeveer vijftig medewerkers uit voorzorg op locatie door de GGD getest.

De afdelingen waar bewoners positief werden getest, zijn maandag al op slot gegaan. Toen ontwikkelde enkele bewoners al klachten, waarna besloten werd om de bewoners in groepsquarantaine te plaatsen. "Het lukt eigenlijk niet om mensen met dementie in hun eentje op hun kamer in quarantaine te plaatsen", vertelt Jantien Houweling van de overkoepelende organisatie De Zorgcirkel.

"We proberen mensen natuurlijk zoveel mogelijk op hun eigen kamer te houden, maar dat lastig. Sommige bewoners zijn wel positief getest, maar hebben enkel milde klachten, die gaan dan gewoon hun rondje lopen", aldus Houweling.

Scherpe controle

Om scherp in de gaten te houden of andere afdelingen ook niet geraakt worden door de uitbraak, wordt de gezondheid van de bewoners voortdurend in de gaten gehouden."Elke dag wordt van iedereen in het hele complex de temperatuur opgemeten en wordt scherp in de gaten gehouden of bewoners klachten ontwikkelen." Daarnaast draagt het personeel al sinds 30 september in het hele zorgcomplex een mondkapje.

Toch mag bezoek blijven komen, ook op de gesloten afdelingen, maar wel met de nodige voorzorgsmaatregelen. Bezoekers moeten dan ook de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, als een mondkapje, handschoenen, een schort en een bril. Al vraagt de Zorgcirkel wel aan familie op terughoudend te zijn.