Scholen en kinderopvangen blij met snelteststraat in Purmerend

PURMEREND - Door een snelteststraat in Purmerend kan personeel van scholen en kinderopvangen snel gestest worden. Binnen een uur is de uitslag bekend. Een aantal andere regio's laten weten ook interesse te hebben in de sneltest.

NH Nieuws

Judith den Otter, directeur van Basisschool De Bloeiende Perelaar was één van de eersten die snel haar uitslag kreeg, vertelt ze: "Ik ben ook getest. Ik had ook lichte klachten. En aangezien we met heel veel medewerkers hier te maken hebben wil ik gewoon niet het risico lopen dat ik straks besmet blijk te zijn. Dus ik was ontzettend blij dat ik gebruik kon maken van de hele snelle teststraat." Normaal zou Judith een week thuis zitten in afwachting van haar uitslag. En dat was voor Stichting Kinderopvang Purmerend SKOP en schoolorganisatie OPSPOOR een groot probleem. Zij maken zich al een lange tijd zorgen over personeel dat uitvalt doordat ze moeten wachten op een testuitslag. Omdat de nood hoog was werd een samenwerking van huisartsenlaboratorium SALT gezocht voor een snelteststraat.

Er kunnen ongeveer 70 sneltests afgenomen worden in de nieuwe teststraat - NH Nieuws

In de snelteststraat kunnen zo'n 70 mensen getest worden per dag. Zij krijgen de uitslag binnen een uur. De sneltest is in eerste instantie bedoelt voor medewerkers van de kinderopvang en het personeel van de scholen dat geen prioriteit krijgt bij de GGD. Docenten kunnen zich al met prioriteit laten testen bij de GGD, maar kunnen ook terecht bij de snelteststraat als zij langer dan een dag moeten wachten. "Het geeft meteen duidelijkheid van waar je aan toe bent, op het moment dat je met je werkzaamheden bezig bent en je moet stoppen door een verkoudheid of wat dan ook", vertelt Interne begeleider Mandy Dekker. "Even door de teststraat heen en over een halfuur heb je je uitslag al. Dat geeft toch rust."

Quote ''Onderweg naar school krijg je de uitslag'' Mandy Dekker

De GGD laat in een reactie weten niet ethousiast te zijn over de snelteststraat. "De door SALT gebruikte test is niet gevalideerd", vertelt Marjon Bartelds van de GGD. "De verwachting is dat de GGD-en in Nederland binnenkort ook op een sneltest overgaan, die dan uiteraard wel gevalideerd is". Huisartsenlaboratorium SALT geeft aan wel te vertrouwen op de door hun gebruikte sneltest omdat deze in het buitenland al meerdere keren gevalideerd is. Aanvragen SALT heeft al uit meerdere regio's aanvragen gekregen voor een snelteststraat. Onder andere Kennemerland, Castricum en Heerhugowaard hebben laten weten interesse te hebben. Eerstvolgende is Zaandam, daar is het vanaf volgende week ook mogelijk om snel een uitslag te krijgen.