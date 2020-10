FNV: Schiphol liegt over aantal coronabesmettingen onder beveiligers

Volgens Schiphol staat het ook vast dat het merendeel van de ongeveer 30 gevallen niet tijdens het werk besmet is. "Die cijfers moeten dan pas van de tweede coronagolf zijn", meent campagneleider Joost van Doesburg van FNV Schiphol. "Tijdens de eerste golf was er nog helemaal geen bron- en contactonderzoek en toen zijn de beveiligers er bij bosjes neergevallen."

Schiphol houdt vast aan het aantal van 'ongeveer' 30 sinds 12 maart. "Het personeel meldt het de werkgever - in dit geval het beveiligingsbedrijf - als ze positief getest zijn op het coronavirus. We vertrouwen erop dat deze getallen kloppen. Tevens voert de arbeidsinspectie regelmatig controle uit op Schiphol, en ook daar komen geen andere signalen vandaan", aldus een woordvoerster van de luchthaven.

Onder vuur

Al sinds het begin van het uitbreken van de coronapandemie ligt Schiphol onder vuur van FNV. De bond vindt dat de luchthaven veel te laat maatregelen nam om het personeel te beschermen tegen de besmetting van het virus. Bovendien is Van Doesburg teleurgesteld in de nazorg van Schiphol. "De medewerkers die ziek zijn geworden hebben niet eens een bloemetje gekregen."

Uitzendkrachten

Volgens Van Doesburg werken er ook allang al geen 5.000 beveiligers meer op Schiphol. "Een groot deel van het personeel was uitzendkracht en is niet meer nodig. Het aantal beveiligers is met minimaal 30 procent teruggebracht." FNV hekelt de inhuur van uitzendkrachten op Schiphol en vindt dat het personeel recht op zekerheid via vaste contracten heeft.